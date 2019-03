Huahine : après l'incendie, la commune réorganise ses services

Les services sont répartis dans les locaux de la police municipale, de la bibliothèque publique et de l’état civil qui n’ont pas été touchés.Dans une publication sur sa page Facebook, la commune explique que toutes les lignes téléphoniques et informatiques des services étant hors service, la population est invitée à utiliser les numéros de permanence :- Police municipale : 87 70 29 84- Sapeurs-pompiers : 87 70 2146- Service hydraulique : 87 70 02 07À titre exceptionnel, les numéros de vini suivants sont disponibles pour les situations d’urgence :- standard de la commune de Huahine : 87 35 75 13 (Lorna Tepa)- directeur général des services : 87 73 45 86 (Nelson Tepa)Les administrés des communes associées (hors Fare) sont invités à se rendre dans leurs mairies annexes (ouvertes tous les jours de 7h30 à 11h30) où ils pourront effectuer les démarches suivantes :1. demande de prêt ou location de matériels communaux (trucks, chapiteaux, chaises, tables) mais aussi,2. délivrance de procuration d’état civil ou autres, certificats de résidence, légalisation de signature, etc.Des travaux de réaménagement sont en cours à la mairie de Fare pour installer :* la régie des recettes municipales dans l’actuel local d’accueil de la police municipale* le secrétariat à l’entrée des locaux de l’état civil* la cellule "permis de construire", le service des affaires scolaires, la cellule "service de l’eau", la comptabilité et les ressources humaines dans l’ancienne bibliothèque* un bureau des élus dans le local à l’entrée de la police municipale, côté droit (ancien bureau du maire délégué de Fare).* le bureau du DGS et de ses adjoints dans l’actuel bureau de la police municipale.La brigade de police municipale est provisoirement déplacée à la caserne des sapeurs-pompiersEnfin, la mairie annexe de Fitii accueillera :- les audiences foraines du tribunal les 26 & 27 mars 2019,- la Journée de défense et citoyenneté (JDC) es 9 & 10 avril 2019



Rédaction web