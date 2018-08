Huahine : 144 enfants au rendez-vous pour la Saga

Rédaction web avec Rony MOU-FAT

Arrivés sur Huahine en début de semaine, les enfants de la Saga n’ont pas perdu de temps pour apprendre les rudiments de la voile. Une trentaine de moniteurs et d’encadrants sont sur place. 144 enfants participent à cette dernière semaine d’activité. Doudou de Saint-Cyr, fondateur de la Saga, explique : "Les semaines se sont succédé. Toutes aussi belles les unes que les autresGrâce au vent, grâce à la pluie, les enfants ont été obligés de surpasser. On est tous très content d’avoir accompli notre travail."Activités sur mer et sur terre aussi. L’après-midi, les adolescents peuvent aussi s’initier à de l’artisanat ou participer à des ateliers de sensibilisation au tri sélectif. Cette 26ème édition de la Saga se refermera en fin de semaine.