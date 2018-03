How to get away with murder : fin d'une saison, début d'une autre ce dimanche

Crédit photo : ABC Studios



Episode n°15 Au royaume des cieux

Annalise s'enfuit chez sa mère et retrouve sa famille alors que la perte de son enfant 10 ans plus tôt la hante encore, ignorant qu'il ne s'agissait pas d'un accident à l'époque. À son domicile, alors que l'avocate est sous le coup d'un mandat d'arrêt, l'équipe découvre l'identité du traître qui informe le procureur Denver...



Episode n°1 À feu et à sang

Malgré le meurtre non résolu de Wallace Mahoney et la disparition de Frank, Wes, Michaela, Connor, Laurel et Asher commencent leur deuxième année de droit. Dans un cours sur l'aide juridictionnelle en droit pénal, Annalise met en compétition ses étudiants avant de nommer un avocat principal et un suppléant pour des affaires pro bono...





Série américaine créée par Peter Nowalk

Avec Viola Davis, Alfred Enoch, Jack Falahee, Aja Naomi King, Karla Souza, ...