Hotuarea : deux panneaux pour lutter contre l’incivisme

Rédaction web avec Sam Teinaore

Des panneaux qui matérialisent l’arrêté municipal du 5 septembre 2014. Sur le site de Hotuarea, à Faa’a, la lutte contre les différentes formes d’incivisme continue. Le service du tourisme est venu poser ces panneaux mercredi. C’est une première étape avant les sanctions des contrevenants.Du côté de l’association des riverains du quartier, on espère que cette démarche fonctionnera. Bélina- Ceran-Jerusalemy, vice-présidente de l’association, explique : "Nous avons avancé sur certaines choses. Mais nous sommes réalistes : il y a aura toujours des récalcitrants. On sait bien que ça ne pourra pas cesser du jour au lendemain. C’est un début d’avoir des pancartes…"Le site du Flamboyant est connu pour se transformer, à la nuit tombée, en un lieu de rencontres des fêtards et des propriétaires de voitures boum-boum. Les résidents du quartier ont dénoncé ces incivilités à maintes reprises. Des contrevenants ont déjà été verbalisés, mais cette fois les sanctions pourraient être plus lourdes avec l’intervention des gendarmes.Mais avant d’en arriver là, la municipalité mise sur la prévention. Robert Maker, adjoint au maire de Faa’a, précise : "La police municipale est chargée de l’exécution du présent arrêté. S’il y a des modifications à faire, nous les prendrons en conseil municipal."Depuis quelques mois le site est fermé en soirée de 23h à 6 heures du matin et un gardien effectue des rondes. La situation devrait encore évoluer dans les mois à venir avec le démarrage du chantier d’aménagement du site.