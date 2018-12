Hôtel particulier à Paris : Gaston et Réginald Flosse mis en examen

Rédaction web avec Sam Teinaore

Gaston Flosse et son fils Réginald ont passé 10 heures en garde à vue mardi à la DSP dans le cadre de l'enquête sur la comptabilité de la société civile immobilière de l’ancien hôtel particulier de Gaston Flosse, situé rue de Ranelagh, à Paris.Les deux hommes ont ensuite été présentés au juge d'instruction Frédéric Vue qui a décidé de leur mise en examen. Réginald Flosseest mis en examen pour tentative de corruption au jugement et faux et usage de faux . Gaston Flosse est quant à lui mis en examen pour complicité de tentative de corruption au jugement. D'autres mises en examen pourraient suivre dans cette affaire.Interrogé mardi, Me François Quinquis minimisait l'affaire : "il s'agit là d'un non événement. Ça fait des années que monsieur Flosse n'est plus gérant de la société et l'établissement de la comptabilité lui a totalement échappé (...) Vous aurez beau attendre, rien n'arrivera", déclarait l'avocat au micro de Tahiti Nui Télévision, alors qu'un de ses collaborateurs assistait Gaston Flosse.La justice soupçonne l'ex-président du Pays d’avoir fait maquiller la comptabilité de la SCI dans le but d’essayer de récupérer l’argent saisi par la justice lors de la vente de ce bien immobilier.