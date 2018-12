Hommage à Pouvana’a a Oopa - Une messe placée sous le signe de l'émotion

Rédaction web avec Jeanne Tinorua-Tehuritaua

Outre la famille du Metua, la cérémonie a aussi rassemblé une poignée de personnalités du monde syndical, des confessions religieuses ainsi que de la vie politique. "C'était très important pour moi d'être là. (...) J'ai habité dans la même rue que lui, j'étais à quelques mètres de sa maison" a déclaré Gaston Flosse. "C'est quand même regrettable qu'il n'y ait aucun membre du gouvernement ce soir parce que c'est vraiment ici, dans la simplicité et dans l'humilité qu'il faut venir se recueillir et remercier le seigneur de nous avoir donné un homme aussi intègre et surtout qui avait un tel amour pour son peuple et qui défendait son pays contre les gens qui venaient de l'extérieur chercher leur intérêt et non aider le Pays" a poursuivi le résident du Tahoeraa Huiraatira.Après une heure de prières, la soirée s’est achevée avec un verre de l’amitié où toute le monde était convié.