Hommage à Johnny Hallyday, le chanteur de tous les records

À 9 000 kilomètres de la France et du poids écrasant de la célébrité, Johnny Hallyday avait trouvé un formidable espace de liberté, de tranquillité à Los Angeles (États-Unis). Il s'était quasiment réinventé dans cette vie californienne. Depuis dix ans, le rocker séjournait au moins six mois par an dans sa villa entièrement décorée à ses goûts. Dans le mythique quartier de Bel Air, il avait donc offert à sa femme Laeticia et à ses enfants ce qui a aura été bien plus qu'une maison, un véritable refuge. L'équipe de production a suivi Johnny Hallyday pendant deux étés consécutifs en Californie : entre les fêtes privées les plus select de L.A, ses rencontres avec les stars internationales comme Sharon Stone, ses folles virées en hot rod et la découverte de son sanctuaire familial, ces rares moments d'intimité dressent le portrait d'un autre Johnny. Un homme libre et apaisé comme nous l'avons rarement vu auparavant.