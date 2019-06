Hommage à Coco Mamatui  sur TNTV

Légende de la chanson polynésienne, Coco Mamatui a vécu pendant près de 20 ans à Hawaï et au Colorado avant de revenir s’installer en Polynésie Française. Il a écrit de nombreuses chansons qui ont traversé les générations. TNTV salue sa mémoire au travers de nombreuses émissions qui lui sont consacrées :



*Une chanson, une histoire : magazine de 13 min sur l'histoire d'une chanson racontée par son interprète



Jeudi 13 juin : 16 h 45

Vendredi 14 juin : 6 h 15



Samedi 15 juin : 15 h 35

Dimanche 16 juin : 12 h 00 et 14 h 30



*Tupuna : Une personnalité locale se raconte en 13 min et en reo tahiti



Samedi 15 juin : 11 h 00 : Tupuna consacré à Coco Mamatui (2 volets)