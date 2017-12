Hiva Oa : inauguration d'une usine de transformation agroalimentaire

Rédaction web avec communiqué

Fabrication d'huile de coco vierge, extraction de miel et transformation de fruits séchés sont désormais réalisés sur l'île de Hiva Oa. L'entrepreneur Nicolas Laugeon a investi dans une usine de transformation agroalimentaire aux Marquises. Un choix motivé par la proximité avec les produits utilisés : tous les fruits et matières premières viennent de l'archipel.Après des mois de travail et 150 millions de francs d'invertissement, l'inauguration de l'usine a eu lieu ce lundi.Pour Nicolas Laugeon qui vise l’exportation de sa production, il est « important de disposer de fruits et de produits agricoles de première qualité ».Ce dernier vise aussi la certification en qualité bio. Pour cette raison, la construction de l'usine a été pensée de amnière écologique et responsable. L'énergie pour produire est réalisée à partir du solaire et en réutilisant les matières premières telles que coques et bourres de coco.Cette entreprise devrait aussi permettre l'emploi de plusieurs personnes originaires de l'archipel.