Hitiaa : bientôt un nouveau complexe sportif

Rédaction web avec communiqué

C'est le premier du genre. Les administrés de Hitiaa O Te Ra et de Taiarapu pourront bientôt profiter d'un complexe sport.En 2015, le Pays a obtenu l’inscription d’une enveloppe budgétaire pour des projets d’investissements sportifs dans le cadre du Contrat de projets Etat/Pays.Le premier de la liste concerne la construction d’un complexe sportif à Hitiaa. Une première.Pour ce projet, le Pays accorde une subvention de plus de 313 millions à l’IJSPF (Institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française), maître d’ouvrage de l’opération.La participation de l’Etat s’élève quant à elle à la somme de 248 882 136 de francs.Il sera possible d’y pratiquer du football, de l’athlétisme, du handball, du basket-ball, du volley-ball, du futsal et du skate board.Ce complexe sportif sera composé d'une salle sportive polyvalente, d'un terrain de football et d'un skate parc, entre autres.La pose de la première pierre est programmée pour la fin de ce mois. La durée des travaux est estimée à environ 12 mois.