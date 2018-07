Hippodrome de Pirae : retour de la course mythique en pareo

Rédaction web

La journée commence dès 13 heures. Balades à poneys, pesée des jockeys et remise des numéros aux drivers seront visibles. Les paris mutuels seront enregistrés à partir de 13h30.A 14 heures, top départ pour le grand prix avec la course de galop réservée aux galopeurs nés à Tahiti. Six chevaux seront au départ pour parcourir une distance de 1 300 mètres.La jument Heiva, détentrice du record de l’épreuve est la favorite, mais Taaroa semble aussi en grande forme et l’inédite Fetia de l’entraînement Tenahe à Mataeia, pourrait peut-être créer la surprise.La course sera suivie du grand prix avec la course des trotteurs attelés. Sept chevaux s'aligneront derrière l'autostart pour une distance de 3 200 mètres. Sur le papier, c’est le hongre Donny Wood qui dispose du meilleur chrono sur les longues distances, juste devant Gosimongo et Overstayer, mais sous le soleil de Tahiti qu’en sera-t-il ?15h20, place à la course de galop A réservée aux galopeurs importés. Cinq chevaux seront sur le départ pour une distance de 1 300 mètres.Le recordman de l’épreuve, Kaptain Kirkup pourra-t-il conserver son record, ou sera-t-il détrôné par les petits nouveaux ? Avec l’invaincue Terenui en 2017 et les deux derniers chevaux arrivés de Nouvelle Zélande : Reprieved et Anatia, la course n’a jamais été aussi indécise. Sans oublier la jument Fetia Po’ipo’i, née à Tahiti issue de l’élevage Tenahe et de parents importés, qui tentera sans aucun doute de créer la surprise.La mythique course pareo débutera à 16 heures. Sept chevaux se disputeront ce grand prix, sur une distance de 800 mètres. Les jockeys vêtus de tenues pareu et de couronnes de fleurs multicolores, chevaucheront à cru (sans selle) des chevaux locaux.La dextérité des jockeys, la sagesse des chevaux et leur vivacité feront toute la différence, il est donc impossible de détacher un favoris car tout peu arriver.Le dernière grand prix de la journée sera lancé à 16h40 avec sept chevaux là aussi. Comme pour la course de trot attelé, cette nouvelle distance risque de rebattre les cartes.Sur le papier, c’est le hongre Ireby Owen qui dispose du meilleur chrono sur les longues distances, juste devant Sikora et Waipipi Falcon.