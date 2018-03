Hinarere Taputu est arrivée en Chine

Je suis très heureuse d'être arrivée en Chine après plusieurs heures de vol. After so many hours of travelling, I am very glad to be in China. ‪#‎MissWorld‬ ‪#‎MissWorldFrance‬ ‪#‎Sanya‬ ‪#‎China‬ ‪#‎BeautyCrownSanyaChina‬ ‪#‎BeautyCrownGrandTheatre‬".



Tout indique que la représentante de la France à l'élection de Miss Monde 2015 va bien.



Rédaction web

Partie dimanche en direction de la Chine pour l'élection Miss Monde 2015, Hinarere Taputu est enfin arrivée.Ce lundi elle avait laissé un message à l'attention des internautes sur sa page facebook indiquant qu'elle était en escale au japon.Ce mardi elle indique sur sa page facebook : "Avant son départ, Hinarere a adressé uneà la population polynésienne. Elle invite la Polynésie à la soutenir via les réseaux sociaux et confie qu'elle soutiendra la cause de l'enfance.