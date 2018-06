Hinanui Campello, grande gagnante de la Tahiti Fashion Week

Des stylistes tahitiens commencent à percer à l’étranger, comme Raimana Cowan à New York ou Karl Wan à Paris.« On est des incubateurs de mode : la Tahiti Fashion Week inspire les créateurs et les distributeurs de vêtements, c’est un avant-goût de ce qu’on va voir dans six mois à Tahiti » analyse Agnès Genefort, l’une des organisatrices de ce temps fort de la mode polynésienne. Trente-neuf créateurs ont présenté leur travail lors de trois soirées cette semaine.