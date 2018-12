Heures sup, augmentation du Smic... : Macron annonce plusieurs gestes pour les "gilets jaunes"

Mais l'allocution d'Emmanuel Macron a été accueilli souvent avec déception par les "gilets jaunes" interrogés sur les plateaux de télévision ou sur les lieux occupés dans plusieurs régions. Si certains reconnaissent des "gestes", ils les jugent "insuffisants" ou "incomplets" pour stopper la lutte. "Cette fois, il y a vraiment une avancée. Au fur et à mesure qu'il parlait, j'avais le sourire qui s'agrandissait", s'est réjouit Erwan, l'un des porte-parole des "gilets jaunes" de Rennes. Mais pour Pierre-Gaël Laveder, manifestant à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), "Macron n'a pas pris la mesure de ce qui se passait". "Chaque annonce a été huée et la première réaction a été : 'On se fout de notre gueule'", a-t-il témoigné.À droite comme à gauche, les premières réactions de l'opposition étaient aussi plutôt négatives.

Pour Benoît Hamon, "la lutte paye. Macron a bougé. Un peu. Trop peu. Car le compte n'y est pas. L'augmentation du SMIC par la baisse des cotisations salariales veut dire que c'est la sécurité sociale qui financera les augmentations". Jean-Luc Mélenchon (LFI) a pointé la "réalité bien crue" que "toutes les mesures annoncées" seront "payées par les contribuables et les assurés sociaux, aucune par les grandes fortunes, ni les profits". "L'acte V du début de la révolution citoyenne dans notre pays sera un moment de grande mobilisation", selon lui.

À droite, Eric Woerth (LR) a estimé qu'il s'agissait de "réponses de court terme, de pouvoir d'achat nécessaires, mais avec leur part d'injustice".

"Il recule pour mieux sauter", a déclaré à l'AFP Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national.

Rédaction web avec AFP