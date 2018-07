Henry Tahurai, du bodyboard au surf

Chargeur de grosses vagues en boogie depuis de nombreuses années, Henry Tahurai s'est récemment mis au surf. Dans ce 27ème épisode, la production s'est intéressée à ce changement. Vous découvrirez les raisons qui ont poussé le local boy à troquer son boogie contre une planche.



Cette semaine, dans votre rubrique "Choose your boogie" Waaaaves a choisi Kirahu Thibaud pour partager avec vous les qualités de sa board, et peut-être vous aider à faire votre choix !



En dernière partie d'émission, comme dans chaque épisode, vous retrouverez la vidéo de la semaine.



Let's get some Waaaaves !