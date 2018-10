Henri Burns perd son combat aux points

Rédaction web

Sur sa page FaceBook notre champion a indiqué avoir eu "un combat difficile contre un adversaire coriace malheureusement je perd par point. Respect à lui !!! Je m’incline ce soir mais ce n’est que parti remise je reviendrais fort pour tous ceux qui me soutiennent vous savez que j’ai beaucoup de volonté et je ne resterais pas sur cette défaite !!!."Quelques temps avant ce combat, ils nous confiait prendre très au sérieux son adversaire. "Tout comme moi, c’est un 'gladiateur des temps modernes ' aussi à l'aise en pieds-poings qu’au sol et il détient plusieurs victoires, avant la limite, à son palmarès. Comme avant chaque combat, j’appréhende un peu ce duel, mais c’est du bon stress. (...). Depuis deux mois, mon coach pousse l’intensité de mes entrainements en pieds-poings. Je suis déterminé à rentrer au fenua avec cette ceinture. Il faudra me mettre K.O. pour me battre".