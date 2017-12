Henri Burns bat le champion d'Europe de K1 !

Mike Leyral

Mais il domine toutes ses reprises, en enchaînant les crochets et les directs au corps ou à la tête, suivis d'un low kick dans les cuisses. Son adversaire le pousse un peu dans les cordes, mais il est plus prévisible et ses coups portent moins. Henri Burns le jette même à terre dans la deuxième reprise mais sur un mouvement litigieux en K1 : il peut alors s'inquiéter, car trois fautes peuvent conduire à la défaite, et il lui reste un round.Le Tahitien vient à bout de la troisième reprise de trois minutes avec de nouveaux enchaînements pieds-poings rapides qui déstabilisent Steve Maniez, vaillant jusqu'au bout. Au gong, Henri Burns peut lever le poing : ses coachs et lui le savent déjà, c'est gagné.Son nouveau mentor, Eric Favre, monte sur le ring. L'arbitre lève le poing d'Henri. Le célèbre commentateur Jean-Paul Demarcq annonce son nom : c'est fait, il a battu le champion d'Europe. Il peut brandir le drapeau de Moorea, danser le ori Tahiti devant 500 fans de boxe. "C'est un diamant, il faut le façonner" s'est félicité son nouvel entraîneur Karim Ould Mohand, qui lui conseille toutefois de se spécialiser dans une discipline. Mais Henri Burns veut rester polyvalent. Cet homme peut tout se permettre, et viser encore plus haut.