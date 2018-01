Hélitreuillage en cours au large de Tahiti

L'opération est en cours. Le centre de recherche et de sauvetage en mer (JRCC) a déployé un hélicoptère pour hélitreuiller 14 personnes au large de Tahiti. Celles-ci se sont retrouvées en difficulté à bord du Tohitika, qui était en train de couler.



Les causes de cet accident ne sont pas encore déterminées. Selon le témoignage d'une personne qui se trouvait à bord, de l'eau serait entrée par l'arrière du navire. Heureusement le bateau était équipé d'une pompe, d'une balise et d'une radio VHF qui a servi à donner l'alerte. Par précaution et parce que le niveau de l'eau continuait à monter, les occupants ont utilisé les kayak, paddle et zodiac qui se trouvaient à bord du bateau pour créer un radeau. Partis quelques jours à la pêche, ils étaient équipés de lampes et de bouées de chasse sous-marine qu'ils ont utilisé pour sécuriser leur radeau de fortune. Et pour se préserver du froid, ils ont enfilés leurs combinaisons de pêche.



Une partie des personnes sont arrivées à l'aéroport de Faa'a. D'autres restent à hélitreuiller. D'après le JRCC, elles sont toutes saines et sauves.