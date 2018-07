Heiva tuaro maohi : Moehau Tematahotoa et Ehuta Teriitua, les aito de Rimatara

Moea Pierron et Samuel Ravatua-Smith

L’île de Rimatara, aux Australes, regorgent de sportifs. Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, pas de répit pour Moehau Tematahotoa. Déjà champion en 2016 avec une charge de 30 kilos, cette année il visait la catégorie des aito. Le sportif insiste : "Les autres ne se reposent pas, ils s’entraînent aussi. Alors, pas question de s’arrêter si on veut gagner… Il faut être courageux. Il y a beaucoup d’athlètes mais un seul remportera la victoire."Et c’est une victoire remportée haut la main. Moehau a fini la course de la catégorie reine à la première place. Il a parcouru les 1,2 kilomètre avec sa charge de 50 kilos en 6 minutes et 16 secondes.Un autre sportif de l’île de Rimatara s’entraîne sans relâche. Ehuta Teriitua avait remporté la 1ère place chez les aito en 2014. Lui préfère s’entrainer au petit matin. Avant le lever du jour, il court 1,7 kilomètre avec 70 kilogrammes sur les épaules. Le Polynésien explique : "Il n‘y a pas de secret. Pour gagner, il faut s’entraîner. "Pas question pour ces athlètes de baisser les bras, ils savent très bien qu’à Rurutu, Raivavae ou encore Huahine, d’autres athlètes continuent de s’entrainer pour les prochaines compétitions. Il faut aussi compter ceux des autres îles du Pacifique comme Hawaii, Samoa ou la Nouvelle-Zélande. Avec plus de concurrents en lice, la tâche s’avère plus difficile.