Heiva tu'aro mā’ohi : les îles et les cousins du Pacifique au top

Rédaction web avec Naea Bennett

Six catégories d’athlètes étaient présentes ce mercredi pour la course de porteurs de fruits dans les jardins de Paofai. La distance à parcourir était de 1,2 kilomètre.C’est la catégorie tu hou master qui a ouvert le Heiva tuaro. La course a été remportée par Abraham Madeddu avec une charge de 30 kilogrammes sur les épaule dans un temps de 5 minutes et 41 secondes.Du côté des femmes, les vahine et vahine master ont pris un seul et même départ avec une charge de 15 kilogrammes. La victoire s’est jouée sur le fil.Vaiarava Roopinia, de Raiatea, remporte la course devant Katarina Haverkamp de Nouvelle-Zélande. Chez les vahine master, c’est Tifaany Temoni, néo-zélandaise, qui l’emporte devant Temaiana Marguerite.Dans la catégorie tu hou 30 kilogrammes, Patrick Yu Hing s’impose dans un temps de 5 minutes et 18 secondes. Chez les aito, la victoire revient à Moeahau Tematahotoa avec une charge de 50 kilogrammes et dans un temps de 6 minutes et 16 secondes.De Nouvelle-Zélande, de Hawaii ou de Samoa : les cousins du Pacifique ont fait le déplacement sur le fenua afin de préparer au mieux leur Heiva tuaro respectifs.Trois athlètes de Polynésie française ont déjà été sélectionnés pour les jeux de Hawaii.