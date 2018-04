Heiva international : et bien dansez maintenant

P.Bastianaggi

Le heiva international s’étale sur une semaine, du 31 mars au 7 avril et est entrecoupé de plusieurs expérience culturelle et divers ateliers. Signe de l’essor et de l’engouement pour le ori tahiti à travers le monde, près de 400 participants étrangers sont de la fête.« Nous avons rempli deux à trois avions ATN d’artistes et danseurs amoureux du ori Tahiti, certains viennent du Mexique, d’autres des Etats Unis et du Japon », explique Matani Kainuku instigateur de l’évènement.Mais ce samedi, honneur est donné aux écoles de danse. A partir d’une musique imposée, les participants devaient développer un thème. Pas de place à l’improvisation. Dans les zones de services de l’hôtel transformés pour l’occasion en coulisse, la tension monte.Chorégraphies répétées, dernières retouches au costumes, ultimes conseils et encouragements de la part des parents et professeurs de danse, fusent.Derrière la porte, le public attend et les enfants trépignent d’impatience avant de se lancer dans le bain.Mihiliani, accompagnée par sa professeure de danse vient de faire ses premiers pas devant un public. Et pour une première, c’était plutôt réussi.Mais loin d’attraper la grosse tête elle n’oublie pas ses concurrentes d’un jour. « Si elles gagnent et bien je leur adresserai toutes mes félicitations », ajoute la gamine dans un désarmant sourire.Marie-jeanne et sa fille Jade patientent dans le couloir, pratiquant le ori Tahiti depuis seulement deux mois, Jade profite de l’évènement pour se lancer, malgré une certaine fébrilité. « J’espère que je vais réussir, parce que j’ai vraiment peur ».Après la catégorie solo des écoles de danse, place était donnée à la categorie mehura. Sept troupes étaient en lice afin de poursuivre cette journée de compétition et tenir le public en haleine.