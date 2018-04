Heiva international : c’est parti !

Mahinatea Flohr

C’est en présence de 1 500 personnes, du maire de la commune, Michel Buillard, ainsi que du ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et de la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, que s’est déroulée la cérémonie d’ouverture du Heiva international. Afin de satisfaire le public venu en nombre, les organisateurs de cette rencontre ont préféré diversifier le programme de cette première soirée. Ainsi, des spectacles de Nouvelle-Zélande et de danseurs locaux, des prestations d’orchestres, un défilé de mode et une compétition des meilleurs costumiers ont été présentés.Le but de ce Heiva international est de « créer un réseau de personnes qui peuvent partager ensemble et s’échanger. […] C’est la mer qui nous sépare. Mais quand nos pays se rencontrent, on peut au moins prendre le temps d’échanger et de partager ce que l’on aime,» précise Matani Kainuku, président de l’association Nonahere et organisateur de l’événement.C’est également l’occasion pour les administrés de la ville de Papeete de se retrouver et de découvrir la culture polynésienne sous divers angles.Matani Kainuku explique : « Il faut aller chercher les gens dans leurs racines, les gens des quartiers de Papeete. Il n’y a aucune cloison sociale. C’est un événement pour tout le monde. »Le public se dit ravi de cette première soirée. Le Heiva international se poursuivra vendredi et samedi place To'ata.