Heiva i Tahiti : les groupes non primés au musée de Tahiti et des îles

Ce mercredi soir, le Heiva i Tahiti fera des heureux et des malheureux. Pour ces derniers, le ministre de la Culture a assuré que leur travail de ces derniers mois ne sera pas vain.Après en avoir parlé avec le président du Pays, Edouard Fritch, Heremoana Maamaatuaiahutapu a annoncé que les groupes qui ne seront pas primés pour ce 137 ème Heiva i Tahiti, seront invités à se produire au musée de Tahiti et des îles. "Des prestations qui seront payées bien sûr" et qui se dérouleront dans les jardins de l'établissement les 10 et 11 août prochains. Une initiative prise pour "soutenir" tous ces groupes qui ont fourni d'énormes efforts pendant plusieurs mois, a expliqué le ministre de la Culture. "Ils auront besoin de tous les soutiens financiers".Les groupes de chant ne seront pas en reste non plus. Aucune date n'a été annoncée, mais Heremoana Maamaatuaiahutapu a affirmé qu'une manifestation pour les mettre à l'honneur devrait être bientôt prévue.