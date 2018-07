Heiva i Tahiti : les artisans se préparent

Sophie Guébel

Juillet est aussi un mois de fête aussi pour l’artisanat. 14 exposants ont été choisis pour participer au village du Heiva. L’ouverture a lieu mercredi matin. Il faut mettre un point d’honneur à la décoration. Un prix sera décerné au plus beau stand. Mama Fauura explique : " Tout le monde sera prêt. Cela sera bien décoré. On va essayer de faire de notre mieux. S’il fait beau, on mettra des tifaifai sur les arbres. "Parmi les créations, le public pourra découvrir des bijoux, des vêtements mais aussi de la vannerie. Iaera est artisane à Rimatara depuis 40 ans. Elle compte faire profiter de son savoir-faire. Elle souligne : " Il y aura des démonstrations dans le village. Il y aura des enfants que nous formons qui vont faire leur démonstration. "C’est la première nouveauté de cette 4ème édition. Cette année, ce sont les artisans eux même qui animent leur stand et non des prestataires extérieurs. Le public pourra également découvrir la gravure sur nacre au stand de de Orama et Hiro Ouwen. " On aura deux graveurs à partir de mercredi. Ils vont pouvoir présenter leur travail. "Deuxième et dernière nouveauté de ce village : les heures d’ouvertures. Elles sont élargies. Cette année, le village est ouvert de 9 h à 22 heures, jusqu’au 21 juillet.