Heiva i Tahiti : des heures de répétition, des kilomètres de tissu et des milliers de danseurs

Pendant combien de temps les groupes ont-ils répété ?



Une prestation de chant représente en moyenne 1406 heures de répétition.

Pour un spectacle de danse c’est 5 320 heures en moyenne.



Combien d’artistes vont monter sur la scène de To’ata cette année ?



Ce Heiva ce sera également 37 heures de soirées sur To’ata avec 3 040 artistes en chants et danses.



Combien de costumes ?



1900 more ont été commandés par les troupes. Ces dernières ont cousu neuf kilomètres de tissus.



Ce Heiva, c’est enfin 52 prix et neuf millions de francs pour les troupes. Les trophées, des sculptures sur bois et nacre, ont été réalisés par Woita Prokop.