Heiva i Tahiti : Ori i Tahiti au sommet

> Tarava Tahiti



1er prix : Tamarii Mataeia

2e prix : Te Pape Ora no Papofa'i

3e prix : Reo Papara



> Tarava Raromatai



1er prix : Tamarii Mahina

2e prix : Natiara

3e prix : O Faa'a



> Tarava Tuha'a pae



1er prix : Tamarii Tuha'a Pae no Mahina et Tamarii apato'a no Papara

2e prix : Tamarii Rapa no Tahiti

3e prix : Heirurutu (Voir le re



> Himene ru'au



1er prix : Natiara

2e prix : Te Pape Ora no Papofa'i

3e prix : Tamarii Mataiea



> Ute Paripari



1er prix : Tamarii Mataiea

2e prix : Natiara

3e prix : Tamarii Mahina



> Ute Are'are'a



1er prix : Tamarii Rapa no Tahiti

2e prix : Tamari'i Mataiea

3e prix : Tamarii Vairao



> Meilleur auteur en catégorie chant



Mike Teissier de Reo Papara



> Meilleur compositeur en catégorie chant



Dayna Tavaearii de Natiara



> Meilleur costume en catégorie chant



Te Pare 'O Tahiti Aea



> Meilleur ra'atira en catégorie chant



Tauhiro Tamu de Te Pare 'O Tahiti Aea



> Prix à la discrétion du jury



Tama no Aimeho Nui



> Prix coup de coeur



Reo Papara