Heiva i Tahiti : Natiara conte l’amour interdit

Laure Philiber

Après un premier essai en 2017 et deux prix : celui du meilleur costume et celui du meilleur raa’tira’a tiatia pour Dayana Tavaearii, Natiara remonte sur To’ata ce jeudi. Le groupe de chant concourt dans la catégorie tārava Raromata’i.Si atteindre le quota de 60 choristes avait été un peu compliqué l’an passé, cette année, ils seront plus de 80 sur scène. Benjamin Colombani, auteur et chef du groupe, explique : " Nous avions l’habitude de chanter plutôt des chants de note, des chants de guitares. Nous nous sommes un peu éloignés de nos chants traditionnels. J’ai voulu avec l’aide de Dayna Tavaearii donner cette envie aux membres de l’église de s’approprier ce patrimoine culturel. "Pour cette nouvelle participation, Natiara propose un voyage aux Tuamotu avec un thème intitulé Te here tapu : l’amour interdit.Des émotions : Natiara compte bien en donner jeudi. Le groupe ouvrira la soirée.