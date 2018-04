Heiva i Tahiti : Moana’ura Tehei’ura président du jury

En danses traditionnelles

- Jean-Marie Biret

- Makau Foster

- Vaihere Pohue



Compositions de musique et de chant :

- Poehei Temaiana



Chants traditionnels

- Jean-Marc Zinguerlet

- Noéline Teinauri

- Jean-Pierre Chung-Sen



Ecriture :

- Steve Chailloux

Le Heiva i Tahiti démarre dans deux mois. Plus de 50 groupes seront sur scène et s’affronteront dans divers domaines : chants, danses, musiques ou encore écriture… Le jury qui aura la lourde tâche de départager les différents groupes a été élu.Moana’ura Tehei’ura, chorégraphe et metteur en scène indépendant, a été nommé par le ministre de la Culture pour présider le jury. Il fera aussi partie du jury dédié aux danses traditionnelles.Les autres membres sont :