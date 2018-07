Heiva i Tahiti : Heikura Nui milite pour un retour aux sources

Rédaction web avec Laure Philiber

Rendre aux tupuna ce qui appartient aux tupuna : c’est ce que souhaite Heikura Nui. La troupe, créée en 1982, sera sur la scène de To’ata ce vendredi soir. Elle concourt en Hura tau.Son thème cette année : Te tāiva – l’apostasie. Iriti Hoto, chef de troupe, explique : "Pour moi, la danse n’est plus ce qu’elle était… On fait des gestes comme des soldats : mais pourquoi on fait ça ? Avant au Heiva, on ne regardait pas les mannequins, on prenait tout le monde…"Les 70 artistes de Heikura Nui vont retracer l’histoire d’un enfant du fenua. A travers son parcours de vie, ils vont dénoncer la perte de valeurs, de traditions et d’une partie de la culture. L’auteur du thème a mis des mots sur ce qui l’enrage. Heuea Yesta précise : "Le deuxième point fort de notre spectacle, c’est de montrer que nos traditions, nos coutumes sont perverties… Nos traditions doivent rester des traditions, il faut qu’on restitue de l’authenticité. C’est vraiment de dire qu’on fait n’importe quoi… On veut montrer notre mécontentement envers le système et la population qui a laissé faire les choses…" Que ça plaise, ou non.La troupe sera sur scène ce vendredi 13 juillet, à partir de 22 heures.