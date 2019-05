Heiva i Tahiti 2019 : ruée sur la billetterie

Rédaction web

La billetterie du Heiva a ouvert ce lundi à la Maison de la culture. Mais ils étaient déjà nombreux la veille, à attendre l'ouverture du guichet. Certains ont même passé la nuit sur place... "Beaucoup de danseurs de Hitireva ont commencé à arriver hier soir. Les premiers à 19 heures puis on a commencé à faire une liste pour mettre les noms dans l'ordre. (...) Beaucoup de danseurs prennent des tickets pour d'autres. Donc ça part très vite. Premier arrivé, premier servi", explique une danseuse qui a acheté, à elle seule, 15 tickets...Depuis plusieurs années, les billets pour le Heiva sont également disponibles en ligne. "Grâce à la vente en ligne, on se rend compte que les difficultés sont sur le premier jour et après ça se calme. Il y a du monde ce matin mais après ça ira mieux", assure Vaiana Giraud, chargée de communication de la Maison de la culture.La vente en ligne et sur place ont démarré à la même heure ce lundi matin. Mais alors pourquoi autant de monde au guichet de la Maison de la culture ? "Je pense qu'il y a des gens qui préfèrent avoir un contact direct et voir les places qu'ils achètent. Après, la vente en ligne, il y a aussi une majoration de 100 Fcfp par ticket qui correspond aux frais bancaires. Donc si on veut acheter un volume de tickets ça fait beaucoup. Donc ces gens là préfèrent acheter en direct."Le Heiva i Tahiti démarre le 4 juillet à To'ata.