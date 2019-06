Heiva i Tahiti : la culture se vit sur TNTV !

Tous les soirs à 19h30 : « Heiva i Tahiti , focus » Zoom sur chaque prestation

A partir du 5 juillet, John Mairai analysera de manière fine et détaillée, le thème la chorégraphie et l’interprétation de chaque groupe de danse et de chant. Son regard de spécialiste de la culture polynésienne et sa connaissance parfaite du Heiva permettra à chacun d’entre nous de mieux comprendre les subtilités et les particularités des chants et danses traditionnelles.