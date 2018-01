Heiva i Tahiti 2018 : plus que deux jours pour s'inscrire

Rédaction web

Les inscriptions pour le Heiva i Tahiti 2018 seront bouclées mercredi à midi. Que ce soit pour le Heiva des écoles ou le Heiva i Tahiti, la maison de la culture ne prendra plus d'inscriptions après le 31 janvier.Pour l'instant, 23 groupes sont inscrits en chant contre 16 l'an dernier et 17 en danse contre 12 l'an dernier. Pour cette nouvelle édition du concours, 8 groupes sont inscrits en catégorie Hura Tau et 9 en Hura Ava Tau.