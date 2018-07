Heiva i Tahiti 2018 : les meilleurs danseurs et danseuses

100% FENUA - TNTV se mobilise pour vous faire vivre le Heiva i Tahiti 2018, télé et web. Du 5 au 23 juillet, découvrez les prestations des prétendants aux titres de meilleur danseur et meilleure danseuse :



Meilleurs danseurs : du lundi au vendredi à 11h25 et 17h45, le week-end à 11h40 et à 17h50

Meilleures danseuses : du lundi au vendredi à 11h55 et 19h10, le week-end à 12h10 et à 18h55