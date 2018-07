Heiva i Tahiti 2018 : le meilleur des groupes de danse

100% FENUA - TNTV se mobilise pour vous faire vivre le Heiva i Tahiti 2018, télé et web. Du 5 au 23 juillet, découvrez le meilleur des prestations des groupe de danse, du lundi au vendredi à 11h30 et à 17h15, le week-end à 17h20, le matin le samedi à 11h45 et le dimanche à 12h15.