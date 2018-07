Heiva i Tahiti 2018 : "la consécration" de Ori i Tahiti

Rédaction web avec Laure Philiber et Mata Ihorai

La soirée a été intense pour les artistes de Ori i Tahiti. La remise des prix du 137 ème Heiva i Tahiti s’est déroulée mercredi soir sur la scène de To’ata. La cérémonie a réservé son lot de surprises.Alors que certains groupes très attendus n’ont pas reçu beaucoup de prix, d’autres ont été récompensés à maintes reprises. C’est le cas de Ori i Tahiti. La troupe a raflé la mise. Le jury lui a décerné neuf prix (Lire la liste ci-dessus).Un moment mémorable pour une troupe qui a fait son entrée dans la cour des grands en 2013. Cette année-là, Ori i Tahiti s’était imposée en Hura ava tau. A la fin de la soirée, le chef de troupe Teraurii Piritua était très ému. Il a déclaré : "C’est la consécration. Avant tout, je voudrais dédier ce prix à tous les groupes de danse parce qu’on est gagnant parce qu’il y a des perdants aussi. Je dédie ce prix à tous les groupes…"Le leader a indiqué que le groupe a préparé ce Heiva pendant plus de deux ans. Le thème a été terminé en 2017 et depuis, les artistes travaillaient dessus. " Il a fallu du temps pour assimiler, pour manger chaque mot, pour pouvoir ensuite expliquer à tout le monde. "Le trophée dans les mains, Teraurii Piritua a souhaité adresser un message au peuple mā’ohi. Il a lancé : "Aux jeunes du groupe et à toute cette jeunesse : la langue ne cesse de nous appeler. Tendez l’oreille à la langue, n’attendons pas que d’autres personnes viennent nous enseigner le reo. J’invite vraiment la jeunesse mais aussi tous mes parents à enseigner la langue. De petits mots simples de la langue suffiront pour assimiler la langue et pour aimer la langue."Lui continuera de la faire vivre sur scène entre les chants, les danses, la musique et les mots. La troupe sera à nouveau devant le public de To’ata le vendredi 20 juillet pour la soirée des lauréats.