Heiva i Tahiti 2018 : focus sur John Mairai, le spécialiste du Heiva

100% FENUA - Du 5 au 17 juillet à 19h25, John Mairai est aux commandes de l’émission « Focus Heiva ».« Le principe de l’émission est de faire une synthèse de la soirée en mettant en exergue les moments forts. Le Ministre de la Culture avait, lors de sa conférence de presse début juin, insisté sur le fait qu’il était capital de redonner aux himene traditionnels la place qui leur revient dans les concours du Heiva. Personnellement, j’attends des « himene » les voix qui « dansent » au-dessus de la mêlée. »« Si les « himene » ne sont pas à la hauteur, nous en ferons un « coup de blues » ou un coup de gueule. Pour ce qui est du concours de ‘Ori Tahiti, nous mentionnerons le groupe qui nous a le plus marqué dans la soirée. Ce ne sera pas forcément celui que l’on croit. Nous porterons une attention particulière au concours des meilleurs danseurs, et danseuses. N’oublions pas que les lauréats de ce concours seront censés représenter l’excellence de notre ‘Ori Tahiti individuel dans le monde ! »« Il y en a qui, par leur style et leur thème, qui sortent du lot, mais je laisse cela à nos pronostiqueurs « Tihoni et Paraita » pour en parler. Il y aura de belles choses, des moments de forte émotion, du bonheur, des déceptions. Et des grincements de dents. »« Quand on voit l’évolution du Heiva depuis plus de 30 ans, on est passé par deux périodes clés. Après la révolution de la danse initiée par Madeleine Mou’a dans les années 50, il y a eu Temaeva avec Coco Hotahota. Puis en 1997, un nouveau pas vers le domaine du ‘ori-spectacle avec le trio Marguerite Lai, Lorenzo Schmidt et Tumata Robinson. Le Heiva en spectacle à tout prix, a ses limites. C‘est pourquoi beaucoup des grands groupes cherchent de nouveau à puiser ses sources d’inspiration dans le fenua et le monde ma’ohi. Mais comme d’habitude, ce seront les choix du jury qui impacteront l’avenir du Heiva. Pour ce qui me concerne, j’ai foi en l’amour de nos créateurs en leur fenua et en leur culture. »