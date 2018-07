Heiva i Tahiti 2018 : Tahiti Hura dans la cour des grands

Rédaction web avec Laure Philiber et Mata Ihorai

Pour son premier Heiva i Tahiti, Tahiti Hura a frappé fort. La troupe a concouru dans la catégorie amateur, Hura ava tau. Forte de son expérience lors du Hura Tapairu, où elle avait remporté le 3ème prix en 2016, la troupe a souhaité se mesurer à un nouveau défi. Le chef, Tereamo Toere, s’est exclamé : "Nous avons atteint nos objectifs. On visait juste le podium et là on a eu la première place…"Par cette prestation, c’est un message qu’a voulu adresser Terema Toere au public. Il espère avoir été entendu. "Cette année, je voulais relever le challenge et faire passer un message très important à notre jeunesse. Je pense qu’il est passé puisqu’il le public a compris et le jury aussi…"