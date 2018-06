Heiva i Tahiti : 14 exposants à To'ata, Miss Tahiti en dédicace

Rédaction web

Hiro Ou Wen, Miliani Creations, Hererany Pearl Shell... la 4e édition du Village du Heiva réunira 14 exposants sur l'esplanade basse de To'ata. Du 4 au 21 juillet, pendant toute la durée du concours, des animations seront proposées : gravure sur nacre, confection de colliers, dégustations...Le public pourra voter pour le plus beau stand. Les critères : la décoration, l'accueil et la dynamique du stand.A gagner pour les participants : l'un des 6 tickets des soirées du Heiva i Tahiti des 11,12, 13 et 14 juillet ainsi que des billets pour la soirée Taupiti. Durant la deuxième et troisième semaine, à savoir les 11,12, 13, 14, 18 et 20 juillet, les participants pourront gagner les lots offerts par les artisans et partenaires.L'artisan qui remportera le prix du plus beau stand, recevra un kit de communication et une formation au Passeport digital dispensée par la CCISM.Le 13 juillet, le public pourra rencontrer Miss Tahiti, Vaimalama Chaves pour une séance de dédicace.