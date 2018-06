Heiva de San Diego : l'occasion d'exporter la culture et les produits polynésiens

Rédaction web

En juillet et août, la culture polynésienne va s'exporter aux Etats-Unis avec le Heiva de San Diego. Reva Tahiti production organise la 8e édition de l'événement. Le thème choisi est l'amitié, "Te Mau Hoa Here".Reva Tahiti Production a choisi San Diego pour sa centaine d'écoles de Ori Tahiti et la forte présence de personnes originaires du Pacifique.Le Heiva de San Diego permet de faire vivre la culture polynésienne à l'étranger. L'événement est aussi présenté comme une opportunité pour les entreprises polynésiennes d'aborder le marché américain. Les organisateurs de l'événement se sont associés à la cellule internationale de la CCISM pour permettre aux entreprises locales de faire la promotion de leurs produits et d'envisager l'export.