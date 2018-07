Heiva Va'a Mataeina: Teva Lecalvic et Hititua Taerea vainqueurs

Du côté de l’Open Senior, les concurrents ont bataillé jusque dans les derniers mètres, et c’est finalement Hititua Taerea qui s’impose sur le fil, devançant de peu Damas Ami. "J'ai pris un bon départ et j'ai bien géré ma course. J'ai évité l'entonnoir à la balise. Plus vite tu arrives et plus vite tu en sors. Je suis arrivé à la balise en troisième position et là je savais que pouvais y arriver. J'ai été confiant jusqu'au bout, je me sentais bien et je n'avais pas de courbature." explique le vainqueur.