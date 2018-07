Heiva Tu’aro Ma’ohi no Patitifa : des jeux et des athlètes des cinq archipels

Avec le Heiva i Tahiti, le Festival des Sports Traditionnels est l’un des rendez-vous incontournables de la culture polynésienne. Achaque archipel sa discipline.



Pour Taha’a qui participe depuis six ans, plus de 4500 cocos sont envoyés à Tahiti pour le concours de coprah. C’est toute une organisation pour cette délégation composée d’une cinquantaine de personnes.



Les compétitions se poursuivent samedi avec au programme : lancer de javelots, lever de pierre, grimper au cocotier et pour la première fois un tournoi de lutte traditionnelle.