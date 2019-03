Heiva Taure'a : une deuxième soirée écourtée par la pluie

Venait ensuite le tour des Raromatai, sur le thème de Tahaa, mère sacrée. "Cela parle de la pollution et de la nature. Au début de l'histoire, Tahaa est une île remplie de merveilles, et à cause de l'insouciance des hommes, Tahaa est devenue une île souillée. Ensuite, la pollution va prendre le dessus, et la nature se meurt" nous dit Yency, élève de 3e au collège de Tahaa.