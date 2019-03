Heiva Taure'a : les Tuamotu s'illustrent pour la première soirée

500 collégiens occupent la scène de To’ata tout au long du week-end pour la seconde édition du Heiva Taure'a, un concours de danses et de percussions traditionnelles entre élèves du second degré. Lors de la première soirée qui avait lieu hier soir, les Tuamotu étaient représentés par les collèges de Makemo et Hao. 6 collèges s’affrontaient dont celui de Rurutu et deux des Tuamotu. Un spectacle au cours duquel ils se sont totalement investis.



"On a des mini Heiva là ! (...) Il y a beaucoup d'investissement, et de l'amour aussi, de la passion. Ils arrivent à nous transmettre tout ça. (...) Le but premier était véritablement d'utiliser le levier de la culture pour permettre aux enfants de se raccrocher aux enseignements scolaires, et de lutter contre le décrochage scolaire et l'absentéisme" explique Hinatea Ahnne, directrice de la Maison de la Culture.