Heiva Taure’a : 408 collégiens à To’ata

»

Rédaction web avec Jeanne Tinorua-Tehuritaua

Le Heiva Taure’a, Heiva des collèges est né d’une passion commune. Celle de la pédagogie et de la culture. L’équipe enseignante du collège Maco Tevane, à Papeete, a décidé de mettre le chant et la danse polynésiennes au service de leurs cours. Quelques années après, une dizaine d’établissement leur a emboité le pas.Danse, chants, percussions et ‘orero, les collégiens ont appris à maîtriser les ingrédients essentiels du heiva. Ils se retrouveront sur la scène de To’ata, à Papeete, le 10 mars prochain.A la clé, une reconnaissance et surtout le sentiment d’avoir accompli quelque chose de concret et qui leur ressemble. Ingrid Neveling, directrice adjointe de Maco Tevane explique :« Cette jeunesse, on la vit tous les jours. On a envie de faire des choses pour elles. […] en menant ce projet, nous avons constaté une baisse de l’absentéisme. Les collégiens se disent qu’ils se doivent d’être là pour le projet, comme le font les autres pour le Heiva traditionnel.Au total 408 collégiens des Marquises, des Raromatai ou encore des îles du Vent monteront sur scène. Comme pour le Heiva i Tahiti, ils présenteront un spectacle inédit en reo tahiti.Les artistes seront jugés par un sept spécialistes parmi lesquels : Tiare Trompette, Moana’ura Tehei’ura. Cinq trophées sont à gagner.