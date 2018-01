Heiva Tarava : les Australes à l'honneur

Jeudi 11 janvier à 20h50, les Australes vont vous enchanter sur TNTV, avec la 3ème édition du Heiva Tarava. Après Tahiti et les Iles Sous-le-Vent, c’était au tour des Tuhaa Pae d’être mises à l’honneur.



Riches et différents selon les îles, les chants traditionnels connaissent un succès grandissant. Pour cette troisième édition, ils étaient plus 300 personnes réunies pour fêter les chants polyphoniques des îles Australes. 6 groupes ont présenté tour à tour les différentes mélodies : Te Pape ora no Papofai de Lawrence Turi-Matautau, Tamarii Rapa no Tahiti de Mata Tamata, Pupu Tamarii Papara oire de Joseph Tarina, Tamarii Pereaitu de Noelle Toa, Tamarii Tuhaa pae no Mahina de Viviane Tavita, et enfin Papara to’u Fenua de Béatrice LeGayic.



Le concert s’est terminé sur un hīmene ‘āmui regroupant toutes les formations. Un événement riche en émotions !