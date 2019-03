Heinui Seino, le "MacGyver" de Tikehau, se lance dans l’impression 3D en métropole

Puis il y a eu ce rendez-vous avec l’éloignement. Le temps du collège venu, Heinui a dû rejoindre l’internat de l’atoll voisin, Rangiroa, afin de poursuivre sa scolarité au collège de Avatoru. "Ma mère est née là-bas, donc j’ai eu la chance d’y avoir de la famille. J’avais même un tonton, Lucien, qui était mon surveillant à l’internat." C’est une fois qu’il a dû changer d’archipel et s’installer à Tahiti pour effectuer ses années de lycée que les choses ont commencé à se gâter.



"En terminale, j’ai eu quelques problèmes familiaux, comme la plupart des étudiants qui viennent des îles, par rapport à l’hébergement, confie-t-il. Aller chez la famille, ce n’est pas toujours facile, ça peut créer beaucoup de tension. On se sent prisonnier quand on n’est pas chez soi… Je n’étais pas mauvais élève, mais je n’avais plus de motivation pour l’école à cause des problèmes que j’avais chez la famille. Et j’ai commencé à me rebeller, à manquer à l’appel. Parfois je ne rentrais pas à la maison le week-end, j’allais dormir chez des potes. On faisait la fête sans limite et ça pendant des mois. Sauf qu’après, le lycée ne voulait plus me garder à cause des absences répétées. Mon père a décidé de me retirer du lycée et d’arrêter mes études."