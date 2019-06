Heimanu Taiarui : le parcours d'un aito

Véritable héros au fenua comme à l'étranger, notre Tiki Toa Heimanu Taiarui a quitté la Polynésie il y a deux ans déjà. Après une année passée en Suisse, il s'est installé avec sa famille en métropole, en Alsace. Pour lui, le retour à Tahiti pour l'OFC Nations cup a été brutal : "Je suis arrivé à Tahiti dimanche dernier. Ça change de températures. Chez nous en Alsace il fait froid. Ici c'était trop chaud pour moi cette première semaine. Avec le décalage horaire en plus."Ce qui a poussé Taiarui à s'installer loin de son fenua, c'est le beach soccer bien sûr. Le aito a habité et travaillé en Suisse pour son ancien sponsor qui y possédait deux entreprises. Puis il a déménagé : "l'Alsace est juste à la frontière, à 10 minutes de la Suisse. Il y a deux terrains de beach soccer. Le club local m'a invité à participer à des entraînements, apprendre au club comment jouer au beach. Je me suis attaché au club et à son personnel. (...) Maintenant je suis entraîneur et joueur de deux équipes", raconte-t-il au micro de TNTV.