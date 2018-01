Heimana Garbet assure qu'il est "le seul habilité à" représenter En Marche en Polynésie

Nous en parlions vendredi, Tauhiti Nena a rencontré les instances dirigeantes du mouvement En Marche lorsqu'il était à Paris. Le leader de Tau Hoturau souhaite mettre en place une alliance avec le parti d'Emmanuel Macron et monter une liste à l'approche des territoriales. Mais pas seulement. Tauhiti Nena aimerait prendre la tête de la branche locale du mouvement.. "Officieusement, je pense qu'il [Heimana Garbet] n'a plus le droit de communiquer ..." Et officiellement ? "On a fait ce qu'il faut pour et on attend..." a-t-il déclaré.Ce samedi, l'intéressé répond dans un communiqué : "des informations non autorisées circulent au sujet de la représentation officielle de la République en Marche pour la Polynésie. Sauf instruction contraire émanant de Monsieur le Délégué Général de la République en Marche, seul Monsieur Heimana Garbet , Référent Territorial et Membre du Conseil National du parti est habilité à communiquer au nom du parti mais également à le représenter.Tout autre source d'information non autorisée est non avenue, sujette à caution mais surtout n'engage aucunement la République en Marche.Merci de bien vouloir prendre en compte les instructions ci dessous."