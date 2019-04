Hei Tahiti revient avec un nouveau spectacle sur le Paepae a Hiro

La troupe dirigée par Tiare Trompette Dezerville, qui n’a pas présenté de spectacle en dehors du Heiva et du Hura Tapairu Heiva depuis 2015 est de retour le dimanche 28 et lundi 29 avril sur le Paepae a Hiro. Le spectacle promet d'être innovant, tant dans sa mise en scène que dans la multitude de styles musicaux présentés. Le public pourra apprécier des projections sur écran, l’utilisation du décor et même des effets spéciaux.



Présenté en deux parties, le spectacle débutera avec le centre de formation. Dans cette première partie intitulée « Hommage », les élèves mettront à l’honneur Lucien Pesquié, photographe décédé récemment, qui a pendant plus de 25 ans aimé et couvert le Heiva i Tahiti. Il sera également question d’un hommage à un lieu, à un rite et à notre culture.



En seconde partie, la troupe Hei Tahiti prendra place à son tour sur le Paepae a Hiro, pour présenter son spectacle « Merehau » : étoile de paix. Cette étoile sera le fil conducteur de nombreuses légendes, qui vont être interprétées sans limite dans la création. Le ‘Ori Tahiti va se mélanger au Hip Hop et les rythmiques modernes croiseront le son des percussions polynésiennes.



La troupe sera composée de 21 danseuses, 11 danseurs, 8 musiciens et 5 choristes ainsi que 2 régisseurs. Le groupe marquisien Taka iki viendra renforcer l’effectif avec 4 musiciens et 9 danseurs afin d’apporter une expertise au sujet du pahu (l’instrument en lui-même) et du haka.



Tiare, qui souhaite faire participer le public, demande à ce que tout le monde arrive avec son téléphone portable chargé au maximum. Un océan d’étoiles filantes illuminera le Paepae a Hiro, un spectacle à ne pas rater