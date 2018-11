Hawaiki Nui va'a : pénalités ou non ? C'est le grand flou

Rédaction web

Jeudi lors de la 2e étape, les seniors ont pris plus de 20 minutes de retard. La houle et le courant ont rendu le positionnement des va'a sur la ligne de départ plutôt difficile. Le départ a finalement été donné et c'est Tamarii CPS qui a remporté cette course de 26 km.Et ce vendredi, la nouvelle est tombée : la fédération a donné de grosses pénalités à plusieurs équipages. EDT a reçu une pénalité pour son mauvais départ et une autre pour avoir surfé des vagues de bateaux. Shell a également été pénalisée. Des pénalités de 5 à 7 minutes...Selon nos informations, les équipages ont fait des réclamations. Après quoi, aucune communication sur les sanctions n'a été faite.Sans confirmation de ces pénalités, les équipes et leurs supporters sont restés dans le doute sur le classement général.Shell avait remporté la première étape et était arrivé 5e de la deuxième course, conservant la tête au classement général. Mais avec les pénalités, c'est OPT qui serait susceptible de passer en tête.Ce vendredi, les rameurs ont donc pris le départ de la dernière étape de la Hawaiki Nui Va'a dans le flou...Pendant la course, la Fédération interrogée par Tahiti Nui Télévision, a tout d'abord refusé de s'exprimer sur les sanctions. Le président de la Fédération tahitienne de va'a a finalement confié à nos journalistes que les sanctions ne seraient pas appliquées avant la fin de la dernière étape. Une réunion pourrait avoir lieu après la remise des prix pour décider ou non d'appliquer des pénalités. La décision revient au comité organisateur de l'événement.